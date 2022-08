Fiorentina Femminile, addio al Bozzi per le gare casalinghe e trasloco a Sesto

In attesa della fine dei lavori al Viola Park, la Fiorentina Femminile di Patrizia Panico - che in questi giorni si sta preparando in quel di Moena - cambia casa e non giocherà più le proprie gare casalinghe della stagione che sta per partire al Bozzi. Come si apprende, infatti, da un comunicato della Divisione Calcio Femminile della Figc, le giocatrici gigliate si trasferiscono allo stadio comunale Pietro Torrini di Sesto Fiorentino (che ha il campo in erba artificiale).