Fiorentina Femminile, a Roma ultima di campionato. De La Fuente vuol chiudere bene

A Roma andrà in scena l’ultimo atto della Serie A Femminile 2023/24 per la Fiorentina [LEGGI]. Le viola di Sebastian De La Fuente affronteranno le Campionesse d’Italia (in carica e riconfermate quest’anno) della Roma allo Stadio Tre Fontane, già sicure del terzo posto in classifica. Così l'allenatore argentino: "Ci conosciamo bene ormai, abbiamo già giocato tre partite e questa chiude il ciclo di confronti in campionato. Il risultato non influirà sulla classifica, ma sul nostro morale e sul nostro onore. Voglio comunque trasmettere alle ragazze l’importanza di chiudere bene, dovremo lavorare sui lati deboli del nostro avversario, avere una mentalità vincente che ci faccia portare a casa un buon risultato. Certamente il pensiero alla finale (di Coppa Italia, sempre contro la Roma questo venerdì, ndr) è presente e chiuderà questo anno speciale. Prima però c’è questa partita e per me è importante. Credo che entrambe le squadre proveranno comunque a vincerla”.