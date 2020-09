Fiorentina femm., si avvicina il derby. Cincotta: “Speciale, ma ogni gara vale 3 punti”

Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Femminile, ha parlato ai microfoni dell’house organ viola alla vigilia del derby contro il Florentia San Gimignano. Queste le sue dichiarazioni: “Ho detto alle ragazze che dobbiamo affrontare un esame alla volta, le gare valgono tutte tre punti anche se alcune hanno una cornice speciale. Non bisogna trascurare niente, derby o meno. Le pause lunghe non sono produttive, preferisco la continuità, ma giocare con continuità non è possibile visto che c’è una programmazione anche delle Nazionali.

Il Florentia gioca da anni un buon calcio, ha cambiato molte giocatrici, ha caratteristiche forti in attacco e per questo bisogna essere vigili. Sarà un campionato equilibrato ed ogni gara è una battaglia in cui immergersi senza trascurare nulla, perché quest’anno, con questo equilibrio, un errore può essere fatale”.