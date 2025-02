Fio-Femm. – De La Fuente: “La finale è un obiettivo che ci siamo posti subito”

"Penso che in campionato sono state due partite nelle quali nei primi tempi siamo stati in partita e meno nei secondi tempi, dove abbiamo subito due gol in pochi minuti che ci hanno tagliato le gambe. Adesso abbiamo tante motivazioni in questo doppio scontro per arrivare in finale di Coppa Italia. Veniamo da una buona partita con la Roma ed abbiamo lavorato bene in settimana. Stiamo preparando bene questa partita e penso che il doppio scontro da dentro o fuori sarà diverso dalle partite di campionato. L'anno scorso non eravamo favoriti, e non lo siamo nemmeno ora. In casa, l'anno scorso, vincere 1-0 ci portò ancor più motivazione per passare il turno. L'incontro di domani, quindi, sarà importantissimo e dovremo essere perfetti. Loro sono una squadra che gioca molto in verticale e che mette in difficoltà gli avversari, visto che hanno grandi giocatrici. Non siamo favoriti, ma in uno scontro da 180 minuti può succedere di tutto. Noi, comunque, stiamo meglio di qualche mese e qualche partita fa. Ho visto una Fiorentina migliore negli ultimi tempi, una Fiorentina che vuole prendersi ancora questa finale, un obiettivo che ci siamo posti ad inizio anno".