Femminile, Tortelli: “Non avevamo nulla, ora abbiamo tutto e siamo le uniche”

"Il Viola Park è andato oltre le aspettative di ognuno di noi. Entrare qua per la prima volta è stata un'emozione immensa. Noi siamo partite da San Marcellino , facevamo fatica ad avere un campo buono, ora dobbiamo pensare solo a giocare a calcio, abbiamo tutto. Per chi come me è partito non avendo nulla è una gioia immensa. In Italia siamo le uniche, abbiamo contatto con la nostra Primavera e con gli uomini, è davvero un momento di crescita per noi. Per me è un onore rappresentare quella che è casa mia, entrare in campo da capitano davanti ai nostri tifosi, che qui possono anche essere in numero maggiore... Questa struttura è il modo migliore per riportare questa società in alto, anche a livello femminile".