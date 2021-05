Femminile: se saluta Cincotta, Fiorentina su un’ex Juve

L'ipotesi lanciata dalla Rosea racconta di una Fiorentina intenzionata a fare un tentativo per Rita Guarino, ex allenatrice della Juventus

Per sostituire Antonio Cincotta, su cui permane l'incertezza sul futuro in viola, la Fiorentina Femminile starebbe pensando a Rita Guarino. Almeno, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport. Il tecnico ha salutato la Juventus ed è reduce da quattro scudetti consecutivi vinti in bianconero. Su di lei anche l’Inter, alla ricerca di un sostituto per rimpiazzare Attilio Sorbi.