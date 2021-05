Femminile, Cincotta fa gola a tanti: ma potrebbe restare a Firenze

Antonio Cincotta fa gola a molte squadre per il futuro, ma potrebbe decidere di rimanere ancora in riva all'Arno

Sta per concludersi il campionato anche per la Fiorentina Femminile, che sabato sarà impegnata contro il San Marino in trasferta, ma anche in ambito rosa potrebbero esserci alcuni cambiamenti. Ne parla questa mattina il Corriere Fiorentino, che sottolinea come soprattutto la posizione di Antonio Cincotta potrebbe essere in bilico. Tuttavia, alcuni dei candidati si sono già tirati fuori: Rita Guarino e Gianpietro Piovani hanno rinnovato con Juventus e Sassuolo, lo stesso ha fatto Ganz al Milan. La conferma del tecnico, quindi, non è certo da escludere e la Fiorentina ha investito anche sulla sua formazione da DS. Le pretendenti però non mancano: Cincotta è arrivato al quinto anno a Firenze e ha portato a casa uno scudetto, due Coppe italia e una Supercoppa. A corteggiarlo è l'Inter ma anche una importante squadra inglese. Al momento, però, il tecnico non sembra avere intenzione di andarsene da Firenze e se la società punterà ancora su di lui, la Fiorentina resterà la sua prima scelta. A quel punto, poi, ci sarà da discutere della rosa: Arnth, Breitner, Clelland, Middag, Ohrstrom, Piemonte, Quinn, Thogersen e soprattutto Daniela Sabatino sono in scadenza.