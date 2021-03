Femminile, Quinn: “Farò di tutto per non far segnare Kelly”

Dopo il tecnico Antonio Cincotta, anche Louise Quinn, difensore ex Arsenal, ha parlato della sfida di domani al Manchester City in Champions League:

E’ molto bello tornare in Inghilterra, ma la cosa più importante è che giochiamo di nuovo in Champions con un team del livello del City. Abbiamo visto molti video, il Mister ci vuole organizzate e concentrate. Io ho detto alle ragazze che dobbiamo lavorare insieme, comunicare e lottare, dare tutto in campo. Chloe Kelly? Ho giocato con lei quando era una giovane promessa, adesso è una grande giocatrice: farò il possibile per usare il fisico e tenerla lontana dalla porta. Farò di tutto per evitare che segni.