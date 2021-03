Femminile, Cincotta: “Perdiamo anche Tortelli, ma ci stringeremo l’un l’altro”

Il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta ha parlato alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City, in casa delle Citizens:

Per noi questo è un gran bel pezzo di storia, sono quattro anni che andiamo in Champions e tre che centriamo gli ottavi di finale. Così il ranking italiano cresce. Adesso non si possono fare calcoli sugli avversari. Il Manchester City è forte, lo abbiamo analizzato in settimana e noi arriviamo a questa sfida con i soliti cerotti, a cui si aggiungono l’assenza di Tortelli e la botta presa da Clelland. Ci stringeremo e faremo in modo che le assenze non pesino. Siamo felici di riavere Breitner e Piemonte, ma non possiamo esporle al rischio infortuni. Non siamo abituati a giocare così tanto e a riposare così poco, diventa difficile, ma così tutte possono e devono dare il 100%. Ricordiamoci che l’avversario è forte, ma noi siamo arrivati fin qui con le nostre gambe.