Femminile, Quinn si presenta: “Che squadra forte! Se tutte daremo qualcosa, potremmo vincere”

Louise Quinn ha rilasciato la sua prima intervista da calciatrice della Fiorentina Femminile. Ecco le sue parole, andate in onda su Violachannel.tv:

“L’idea di una nuova sfida in un nuovo paese, con una squadra fantastica mi ha portato qui non appena ho sentito che la Fiorentina voleva prendermi; ero interessata, ci ho giocato contro in Champions. Mi piace difendere, assicurarmi che la palla non entri in rete, usare la testa, la voce. Adoro essere una giocatrice di squadra, credo molto nell’unione del gruppo, sia dentro sia fuori dal campo. In Italia si difende a tutto campo, tutti giocano un ruolo, è qualcosa che apprezzo particolarmente.

La squadra è già forte, io cercherò di aggiungere qualcosa in più: se tutte le nuove arrivate lo faranno, potremo vincere coppe, potremo vincere il campionato. Quanto a me, è una grande sfida, mi piace imparare, sento che sto diventando meno giovane, ma sto lavorando sulla velocità delle gambe. Voglio diventare più forte, uscire dalla mia zona di conforto. Adoro questa sfida”.

L’OBIETTIVO DELLE RAGAZZE VIOLA E’ GAREGGIARE CON LA JUVENTUS