Femminile, Middag: “Parlo con Cincotta da un anno e mezzo, ce la giocheremo in Champions”

Dopo Louise Quinn (LEGGI) è la volta di Tessel Middag, che prende la parola ai microfoni di Violachannel.tv:

“Prima di tutto sono molto felice di essere qui: guardatevi intorno, è bellissimo (si riferisce al panorama di Montecatini, ndr). Ho parlato con Mister Cincotta per un anno e mezzo, ci conosciamo, ero già venuta a trovarlo. Mi ha detto di venire a Firenze per giocarci le nostre carte in Champions League. Lui, il club e la rosa sono molto ambiziosi, io pure, quindi credo che ci troveremo molto bene.

Ho 27 anni, vengo dall’Olanda e ho giocato per West Ham, City e Nazionale Olandese. La mia posizione è da 6 o da 8, mi piace fare assist e organizzare il gioco, spero di far vedere tutto quanto in campo. Ci alleniamo da lunedì scorso, abbiamo fatto molto lavoro tecnico e con i piedi. Il Mister ci parla spesso della scuola olandese, ovviamente lo apprezzo. Sto iniziando a imparare l’italiano, nella prossima intervista cambierò lingua. Le differenze sono soprattutto culturali, mi abituerò agli allenamenti pomeridiani e agli orari del pranzo, ma le ragazze sono fantastiche e a parte il calcio qui c’è molto da apprezzare”.