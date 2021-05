Femminile: l’undici di Cincotta per Fiorentina- Pink Bari

Le undici calciatrice scelte da mister Cincotta per giocare dall'inizio contro la Pink Bari, calcio d'inizio alle 12:30, al "Bozzi"

La FiorentinaFemminile tornerà in campo alle 12:30, allo stadio "Bozzi" di Firenze. Avversaria delle viola di Cincotta sarà la Pink Bari, fanalino di coda della Serie A femminile. Per la gara, valevole per la 19° giornata di campionato, il tecnico gigliato ha scelto questo undici di partenza.