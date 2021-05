Femminile, Cincotta: “Bari fanalino di coda, ma per loro sarà ultima spiaggia”

Il tecnico delle ragazze viola presenta la gara contro l'ultima della classe. Le pugliesi saranno obbligate a vincere

“Saremo coinvolti un una battaglia: per Bari sarà l’ultima spiaggia per cui non sarà un match semplice. Dovremo dare il meglio di noi ed è quello che faremo com’è nel nostro stile e nello stile Fiorentina. Il clima nello spogliatoio è fantastico, voglio ringraziare le ragazze per lo spirito e l’energia positiva che c’è a San Marcellino. Dopo tante gare girate male o dove fisicamente non abbiamo retto negli ultimi minuti adesso speriamo di prenderci il bottino pieno da regalare ai nostri tifosi. Stiamo perfezionando il rientro di Janni Arnth e per noi sarebbe un felice ritorno in campo”.