Femminile, la rivoluzione è servita: tutte le nuove con cui si punta in alto

"De La Fuente è parso soddisfatto delle risposte avute in attesa di trasferirsi con la squadra da domani al Viola Park per sostenere il primo allenamento nel Padiglione Femminile (altra grande novità). L'obiettivo del tecnico e delle giocatrici è riportare la Fiorentina stabilmente nel gruppo di vertice, come qualche anno fa quando portava a casa titoli e trofei e partecipava alla Champions. A Tirrenia sono state convocate 27 giocatrici comprese le ultime arrivate: come la nazionale austriaca Marina Georgieva, difensore classe '97, proveniente dal Paris Saint Germain e legata fino al 2024. Altri innesti per il reparto arretrato sono la nazionale danese Emma Skou Faerge, 23 anni, approdata dall'HB Koge con cui ha vinto due scudetti (accordo fino al 2026) e Giorgia Spinelli, 29 anni, reduce da due stagioni con la Sampdoria (accordo al 2024). Per il centrocampo ecco in prestito Norma Cinotti, nata a due passi dal Viola Park, a Bagno a Ripoli, nel 1996: ha appena conquistato lo scudetto e la Supercoppa con la Roma e vanta un'esperienza con l'Anderlercht con cui ha vinto un campionato belga".