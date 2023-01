Femminile, Hammarlund: “Sono qui per vincere, gioco viola perfetto per me”

"Ho sempre sognato di giocare in Italia e questo era il momento perfetto per fare questo passo nella mia carriera. La società mi ha fatto un'ottima impressione, così come tutto l'ambiente. Lo stile di gioco è perfetto per le mie caratteristiche. Sarà una sfida, ma sono pronta e non vedo l'ora di iniziare. Io sono qui per vincere, l'obiettivo non è mai il secondo posto. Abbiamo una possibilità e faremo il massimo. Sentivo che era il momento di una nuova esperienza dopo tredici anni in Svezia, potrei avere bisogno di tempo ambientarmi, ma sono davvero felice di essere qui".