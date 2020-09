Femminile, è il giorno del Derby: le ragazze di Cincotta devono tenere il passo

Due vittorie nelle prime due giornate, in attacco il capocannoniere del campionato e un gioco che fino ad ora ha convinto tutti: oggi pomeriggio la Fiorentina Femminile ospita al Bozzi il Florentia San Gimignano. Il Derby, in scena alle 17:45, sarà trasmesso su Sky e seguito in diretta testuale da Violanews.com, e promette scintille. Cincotta ha messo in guardia le sue ragazze (LEGGI le sue parole), che dovranno confermarsi su alti livelli. Sfida speciale per Katja Schroffenegger, l’anno scorso in forza proprio alle avversarie odierne.

