Femminile, domenica Fiorentina-Juventus al Franchi. Le info per i biglietti

Tutti i dettagli per la vendita dei tagliandi per assistere al match del Franchi

Big match in vista per le ragazze di Patrizia Panico. Domenica alle 17:30, infatti, la Fiorentina ospiterà la Juventus Campione d'Italia al Franchi. La società Viola ha diramato tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti e l'accesso allo stadio che vi proponiamo qui sotto: