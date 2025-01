Femminile, domani la Supercoppa. Tortelli: “Voglio far innamorare Firenze”

“Sono passati tanti anni, quindi la voglia di tornare a vincere è sempre più forte. Tornare nello stesso stadio mi carica e mi dà un’emozione ancor più grande per vincere ancora questa competizione e portare a casa il trofeo“ (in copertina il suo arrivo a Firenze nel 2018).

La sconfitta in finale di Coppa Italia...

“Sicuramente ce la portiamo dietro, nessuna di noi si è dimenticata di com’è andata quella finale. Ritrovare in finale quella squadra che c’ha strappato la vittoria all’ultimo è uno stimolo in più per dare il massimo. Firenze è una piccola città rispetto a Roma. Da fiorentina sarei felice di far innamorare nuovamente la città del calcio femminile. Ringrazio tutti i tifosi che ci seguono, spero che questa finale possa far riavvicinare tutti i tifosi che negli ultimi anni abbiamo perso“.