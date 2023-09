Femminile, De La Fuente: “Vogliamo migliorare il quarto posto. Il Viola Park…”

LE DICHIARAZIONI

"Speriamo di fare una stagione di livello, è il nostro obiettivo. Io dico che ai nastri di partenza si inizia dal quarto posto conquistato l'anno scorso, partiamo da lì e cercheremo di migliorare. Siamo una buonissima squadra, fatta da grandi giocatrici. L'anno scorso siamo state prime nel girone d'andata, speriamo di ricominciare con la stessa fame e migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Sicuramente speriamo di giocare presto al Viola Park, ci alleniamo lì tutti i giorni e conosciamo le strutture che il club ci ha messo a disposizione. Il Viola Park è una struttura all'avanguardia e ci porta a migliorarci tutti i giorni. Firenze è una delle città top, ormai sono in Italia da vent'anni ma parliamo di una meta ambita per chi viene da fuori. Il legame tra gli argentini e Firenze è stato un ulteriore vantaggio per la mia scelta di venire qui. Ci teniamo ad avere il nostro pubblico vicino, vogliamo fare qualcosa di vincente e attraente".