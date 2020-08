Femminile, Cincotta: “Siamo in salute, facciamo tanti gol. Ma c’è molto da lavorare”

Antonio Cincotta analizza così il 2-5 maturato ieri sul campo del Napoli per la Fiorentina Femminile (LA CRONACA):

“Sciapevamo di trovare una squadra aggressiva, infatti è stato così, ci hanno messi in difficoltà con i quinti. Noi abbiamo ripreso in mano la partita, le ragazze sono state brave ad attaccare alle spalle dei difensori. Siamo in salute, abbiamo una giusta mentalità e fa piacere segnare tanto, anche se c’è molto da perfezionare per crescere e affrontare la prossima sfida. Nulla da celebrare, solo voglia di tornare in campo”.