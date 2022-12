Femminile, Boquete: “Con il Viola Park l’obiettivo sarà l’eccellenza europea”

"Sono soddisfatta di quello che ho dato alla squadra e di quello che stiamo facendo in Campionato. Anche se nei miei primi mesi è stata dura per i risultati che non arrivavano, ho visto il potenziale che c’è e che ha la Fiorentina. Si possono commettere errori, qualcosa può andare storto ma l’ambiente ha gli ingredienti giusti e avevo fiducia che si potesse migliorare. Avevo ragione”.

Sulla sezione del Viola Park dedicato a voi ragazze? "Fa parte di quel potenziale di cui parlavo prima. Ho capito quanto fosse seria la mentalità e l’approccio al calcio femminile e sono stata ancora più convinta”. L’obiettivo sarà l’eccellenza europea. Nel momento in cui la squadra entrerà al Viola Park non ci saranno più alibi per le calciatrici. Questo non vuol dire vincere tutto e sempre, ma vuol dire che la mentalità dovrà essere professionistica al 100%. La Fiorentina non giocherà per partecipare ma per vincere, tornare in Europa e affermarsi. L’obiettivo deve essere chiaro tutti i giorni per tutte le calciatrici”.