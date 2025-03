Femminile, Bonfantini: “Qui mi sento una giocatrice diversa, ecco perché”

"A Firenze mi sento una calciatrice diversa, ho molta più fiducia in me stessa. Per quanto riguarda i gol, la cosa che mi sta a cuore è il sacrificio per la squadra, ma ovviamente se segno sono felice. Tuttavia, la cosa più importante è sempre il risultato collettivo. Conosco il mister De La Fuente da quando avevo 16 anni, mi aveva allenata all’Inter, e proprio per questo scegliere la Fiorentina è stato semplice. L'unica difficoltà che ho incontrato è stata quando lui voleva giocare con due punte"