Ex viola: Linari nel campionato inglese con il 13 di Astori nel cuore

Dopo la delusione patita nella semifinale dell'Europeo di categoria, Elena Linari, calciatrice fiorentina classe 1994, ha lasciato la Roma per trasferirsi al club inglese del London City Lioness. Oltremanica il capitano azzurro indosserà il numero 13 in onore di Davide Astori, lei che ha condiviso la maglia viola con il giocatore scomparso quel maledetto 4 marzo 2018 per due stagioni. La Linari fa parte dell'associazione intitolata all'ex capitano gigliato praticamente da sempre e proprio quest'estate, durante la manifestazione femminile continentale, aveva invitato a seguire una partita entrambi i fratelli di Davide.