Divisione Serie A Femminile, Cappelletti nuova presidente e Turra vice

Sarà Federica Cappelletti a guidare la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La moglie dell’indimenticato Paolo Rossi, giornalista e presidente della fondazione che porta il nome della leggenda del calcio italiano, è stata eletta al termine dell’Assemblea dei club di Serie A che si è svolta questa mattina in videoconferenza. Il Consiglio Direttivo sarà formato da Stefano Braghin, Alessandro Terzi ed Elena Turra (che ricoprirà anche il ruolo di vice-presidente), questi i consiglieri nominati in rappresentanza delle società, mentre non essendo pervenuta nessuna candidatura rimane per il momento vacante il posto di consigliere indipendente. Cappelletti era l’unica candidata alla presidenza della Divisione - a cui è demandata l’organizzazione della Serie A, della Coppa Italia, della Supercoppa e del Campionato Primavera 1 - e prenderà il posto di Ludovica Mantovani, giunta al secondo mandato e in carica dal 2 settembre 2019.