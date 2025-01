De La Fuente: “Vogliamo la Supercoppa. Domani per invertire i pronostici”

“Quando si gioca una finale, non ce n’è mai una più favorita dell’altra. Sì, è vero che la Roma negli ultimi anni sta dominando il campionato, e se c’è una favorita sono sicuramente loro, ma parlare di quote è difficile. Vogliamo essere quell’algoritmo in controtendenza capace di far cambiare i pronostici. Vogliamo questo trofeo, la coppa, dobbiamo dare il massimo per portare un trofeo a Firenze“.