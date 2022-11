Coppa Italia Femminile, le convocate di Panico per affrontare il Genoa

E' tempo di Coppa Italia per la Fiorentina Femminile. Domani le ragazze di Patrizia Panico affronteranno il Genoa in una partita che la squadra viola vorrà vincere a tutti i costi per poter proseguire il proprio cammino nella manifestazione, superando l'iniziale fase a gironi. Sotto la lista delle calciatrici gigliate convocate per l'occasione, condivisa sui propri canali social dalla Fiorentina [LEGGI RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE DI COPPA ITALIA FEMMINILE].