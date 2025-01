Coppa Italia Femminile: la semifinale sarà nuovamente Fiorentina-Juventus

Non è bastato il 3-2 sul campo della Juventus Women alla Lazio per accedere alle semifinali di Coppa Italia Femminile (IL TABELLONE). La vittoria per due gol di scarto nella gara d'andata ha permesso alle ragazze bianconere di accedere alla doppia semifinale, dove affronteranno (come un anno fa) nuovamente la Fiorentina. Tra il 15/16 febbraio e il 15/16 marzo la doppia sfida, la scorsa stagione la squadra di De La Fuente si impose complessivamente per 4-1 prima di perdere la finale contro la Roma.