Coppa Italia Femminile: la Fiorentina vince contro la Ternana e vola ai quarti

La Fiorentina Femminile batte la Ternana per 1-2 in trasferta e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia

Buon esordio in Coppa Italia per la Fiorentina femminile che batte la Ternana in trasferta e si assicura il passaggio ai quarti di finale. Con il nuovo format la gara degli ottavi di finale era in gara secca in casa della squadra di categoria più bassa. La Ternana infatti dopo tre partite si trova prima in Serie B. La Fiorentina passa grazie ad un 1-2 firmato da Hammarlund e Michela Catena, inutile il gol nel finale della squadra umbra con Labate. Nei minuti finali anche un rigore sbagliato dalla squadra di De La Fuente con Georgieva che si è fatta parare la conclusione dal portiere rossoverde. La Fiorentina dovrà vedersela in una gara di andata e ritorno con la vincente di Lazio e Inter. Continua il buon inizio di stagione delle ragazze viola, che al momento si trovano al terzo posto in campionato con sette punti, frutto di due vittorie e un pareggio. Tutti i risultati del campionato femminile e non solo su Numericalcio.it