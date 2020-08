Affidandosi ai social, il mister della Fiorentina Femminile, Antonio Cincotta ha espresso il suo dispiacere per la mancata disputa dell’amichevole in programma quest’oggi con la Roma (LEGGI). Non è mancato però l’entusiasmo e la carica per iniziare la nuova stagione dopo tanta attesa. Queste le sue parole: “Sarà un campionato equilibrato, livellato verso l’alto e stimolante. Dipenderà tutto da noi. Rendiamo onore a questo ambiente che merita il meglio”