Fiorentina femminile: ufficiale l’acquisto di Claudia Neto

ACF Fiorentina Femminile comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della centrocampista della Nazionale Porteghese Claudia Teresa Pires Neto.

Nata a Portimao (POR), classe 1988, Claudia ha indossato in carriera le maglie di Prainsa Saragozza, Espanyol, Linkoping e Wolfsburg dove ha giocato le utlime due stagoni. Nel suo palmares figurano due Campionati svedesi, due Campionati tedeschi, due Coppe di Svezia, due Coppe di Germania. In Nazionale Maggiore Portoghese dal 2006, Claudia vanta 128 presenze e 18 goal con i colori del Portogallo.

La centrocampista è già aggregata alla squadra di Cincotta e giocherà in viola fino al 2022.

Bem-vinda Claudia!