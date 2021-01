Cincotta: “Dobbiamo continuare la nostra striscia positiva, contro L’Inter non sarà semplice”

A poco più di ventiquattro ore al calcio di inizio di Inter – Fiorentina, big match di giornata che apre il girone di ritorno della Serie A Femminile.

La Fiorentina riparte dal 5° posto in classifica e dalla vittoria contro il San Marino Academy per proiettarsi alla rincorsa della vetta. Davanti a sé l’Inter Femminile che la scorsa settimana ha perso 3-0 con la Juventus e che adesso vorrà rifarsi proprio contro le Viola.

Bandierina rossa sulla situazione clinica viola, con molte calciatrici ai box per infortuni e Covid. “Purtroppo non recupereremo nessuna della calciatrici indisponibili” commenta un rinvigorito Mister Antonio Cincotta “ma questo non è un alibi. Andiamo avanti con la rosa a disposizione e sono contento per come le ragazze si stanno allenando. Soprattutto stiamo facendo crescere tante giovani della Primavera (che già la scorsa settimana erano aggregate alla Prima Squadra anche il giorno gara ndr).

Un match – quello con le nerazzurre – sempre affascinante con ex da una parte e dall’altra, due nomi su tutti: Katja Schroffenegger e Ilaria Mauro. “Stimo particolarmente Ilaria Mauro per quello che ha fatto con questa maglia” dice il tecnico viola “sarà una difficoltà in più dato che la nostra rosa è corta e potrebbe essere un problema gestire eventuali nuove assenze. La squadra comunque viene da un periodo positivo con due vittorie nelle ultime tre partite e anche a Milano cercheremo di fare del nostro meglio”.

