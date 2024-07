Champions League femminile, ecco l’avversario della Fiorentina nel preliminare

Si è svolto stamattina il sorteggio per la Champions League femminile 2024/25. Un'edizione che vedrà di nuovo protagonista anche la Fiorentina di mister De La Fuente. L'urna ha accoppiato le viola alle danesi del Brøndby per quanto riguarda il primo turno preliminare. La partita, secca, si disputerà in Danimarca mercoledì 4 Settembre. In caso di vittoria, la Fiorentina affronterebbe nel secondo turno preliminare la vincente della sfida tra Ajax e Kovalivka (Ucraina) il 7 settembre. Ricordiamo che le altre due italiane, cioè Roma e Juventus, sono già qualificate alla fase a gironi.