Champions femminile, Sabatino: “Preso due gol evitabili”. I commenti di Bonetti e Tortelli

Vi proponiamo le parole delle tre calciatrici della Fiorentina che hanno commentato il pareggio in Champions (la cronaca della gara):

Daniela Sabatino: “Siamo riuscite a pareggiare con un po’ di sofferenza, dispiace perché abbiamo preso due gol evitabili. Dobbiamo ancora dare il 100% crederci di più, essere più consapevoli. Io cerco sempre di aiutare la squadra con le parole e coi fatti. Devo dire che giocare al Franchi dà qualcosa in più. Adesso dobbiamo andare a Empoli e cercare di portare a casa la vittoria”.

Tatiana Bonetti: “Un peccato non aver preso i tre punti, ce l’abbiamo messa tutta ma non abbiamo rimpianti. Non era facile dopo la sconfitta in campionato. Ci siamo ritrovate, abbiamo giocato bene e meritato di non perdere. Daremo il massimo a Praga. Mollare era facile, abbiamo dato il massimo. Il pareggio va bene, se al ritorno giochiamo così possiamo vincere e dimostrare chi siamo. Abbiamo cambiato tante giocatrici, stiamo cercando il percorso giusto per esprimerci al meglio. Continuiamo così”.

Alice Tortelli: “La prestazione ci soddisfa, ma il risultato magari ci sta un po’ stretto. A inizio secondo tempo dovevamo rientrare in partita, ma abbiamo fatto bene e reagito di carattere. Peccato per i gol, arrivati su disattenzioni, dobbiamo riuscire a evitarli, ma sono soddisfatta del reparto. Arriveremo là con tutte le energie che serviranno, per certe partite si trovano sempre”.