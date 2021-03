Champions femminile, Middag ci crede: “Rimonta non impossibile”

Missione impossibile per la Fiorentina femminile? Non per Tessel Middag, centrocampista olandese viola che si è presentata in conferenza stampa insieme a mister Cincotta. Domani al Franchi c’è la gara di ritorno contro il Manchester City che all’andata ha ipotecato la qualificazione: “La rimonta non è impossibile, dobbiamo concentrarci sul segnare. Il Manchester City scenderà in campo per vincere ma anche noi vogliamo far vedere quanto valiamo. Domani sarà una grande partita” ha detto la Middag.