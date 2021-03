“Leggiamo tutti i giorni di quanto sia forte il Manchester City. Lo sappiamo. Ma siamo qui per merito”. Così Antonio Cincotta, tecnico della Fiorentina femminile, ha presentato la gara di domani in Champions League con un esito che sembra già compromesso dopo l’andata. “Faremo ogni cosa per onorare la competizione e la città. Non stiamo mollando di un centimetro” ha garantito il mister gigliato.

