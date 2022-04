Boquete dopo il ko con lnter: “Troppa tensione, nel secondo tempo più coraggiose”

Veronica Boquete mastica amaro dopo la sconfitta contro l'Inter: adesso per la salvezza dipende tutto dalle ragazze viola

Dopo la sconfitta subita per mano dell'Inter, ai canali ufficiali viola, Veronica Boquete esprime tutta la sua amarezza per un risultato troppo severo: "È stata una partita dura. Siamo consapevoli di tutto quello c'è in gioco, forse nel primo tempo abbiamo giocato con troppa tensione e due errori hanno permesso a loro di segnare due gol. Questo ha condizionato la partita, mentre nel secondo tempo si è vista una squadra un po' più coraggiosa che ha creato occasioni e calciato in porta. Abbiamo anche rischiato, ma si è vista una squadra che vuole vincere e rimanere in Serie A".