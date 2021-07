Barone presenta Panico: “Porta tutta la sua saggezza, importante per noi”

Le parole del direttore generale viola: "Panico ha tanta esperienza e torna alla Fiorentina con un ruolo di primo piano"

Joe Barone ha parlato ai microfoni ufficiali ACF presentando il ritorno di Patrizia Panico alla Fiorentina Femminile, stavolta nei panni di allenatrice. Le dichiarazioni del d.g.: "Il ritorno di Patrizia Panico come allenatrice delle ragazze ha un significato importante per noi. Ha tanta esperienza e torna alla Fiorentina con un ruolo di primo piano. Porterà tutta la sua saggezza accumulata negli anni e nelle varie e ricche esperienze lavorative".

Barone prosegue: "Da parte della società l'investimento è notevole anche per la squadra femminile che avrà i suoi spazi e strutture nel nuovo Viola Park, come il mini stadio dove giocherà in futuro. La prossima stagione ci aspettiamo un campionato di livello, abbiamo una buona base di giocatrici cresciute in casa. Ci aspettiamo una squadra competitiva".