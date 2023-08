Anche la Fiorentina femminile in campo oggi, alle 17.30 amichevole con il Parma

La Fiorentina femminile scenderà in campo tra poco per disputare un'amichevole contro il Parma

Anche la Fiorentina femminile scende in campo oggi, ma per disputare un'amichevole in vista dell'inizio del campionato che sarà nel weekend del 16-17 Settembre. Dopo la vittoria sulla Ternana per 3-0 nella prima delle tre gare amichevoli previste prima dell'inizio del campionato, alle 17.30 le ragazze di De La Fuente sfideranno il Parma a Salsomaggiore. Di seguito la formazione della Fiorentina