Zironelli si unisce al coro: “Rino si sposa alla perfezione con Firenze”

"Potrà fare molto bene a Firenze. E' un sanguigno, e la piazza si sposa con il suo carattere. Me lo auguro perchè la Fiorentina merita di fare un campionato da protagonista e ci sono tutte le aspettative. Vlahovic? E' giusto ripartire da questa colonna per cercare di far meglio dell'anno scorso. E' alto, ma allo stesso tempo velocissimo. Non riesco a paragonarlo a nessuno del passato. Bati? E' insuperabile."