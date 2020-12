Zaniolo rivela: “Diventerò padre, troppe polemiche. Questa la mia versione”

Nicolò Zaniolo ancora sotto i riflettori per alcune questioni riguardanti la sua vita privata. Per fare chiarezza, lo stesso calciatore, ha affidato il suo sfogo a la Gazzetta dello Sport. Questo un estratto:

Vorrei tenere la mia vita privata lontano dai riflettori, ma è arrivato il momento di raccontare anche la mia versione. La storia con Sara (la storica fidanzata) è finita ormai da qualche tempo. Vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d’accordo. Quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità.