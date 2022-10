Vlahovic e l’incubo pubalgia. Gazzetta: Juve e Serbia in ansia

Pare non esserci pace per Dusan Vlahovic ancora alle prese con guai fisici nella sua avventura bianconera. L'attaccante è ancora alle prese con la pubalgia, un problema con il quale è alle prese già dalla fine della stagione scorsa e che il classe 2000 aveva cercato di risolvere con dei trattamenti clinici riducendo al minimo le vacanze. Il problema, però, non se ne è andato e, scrive gazzetta.it, tiene in ansia un po’ tutti: la Juve, il calciatore stesso e la nazionale serba che fa chiaramente tanto affidamento su di lui per il Qatar. Secondo quanto scrive il quotidiano, a giocare un ruolo chiave per l'acutizzarsi della noia fisica, nono state anche le tante partite ravvicinate, che il serbo non doveva affrontare lo scorso anno a Firenze. A Lisbona non è più riuscito a contenere la sensazione di dolore (ha chiesto il cambio) e per questo ha saltato pure la trasferta di Lecce. La proiezione sulla settimana non è delle migliori: col Psg non ci sarà, con l’Inter dovrebbe rientrare ma per adesso filtra prudenza.