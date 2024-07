Viviano fa pace con Montella: “Ci sentiamo spesso. Merita una statua”

Un allenatore che merita una statua. No, non stiamo parlando di Beppe Iachini e della famosa cit. di Rocco Commisso, diventata un meme. Ma di Vincenzo Montella, che proprio a Iachini lasciò la panchina della Fiorentina nel dicembre 2019, e che dopo qualche esperienza negativa si è rilanciato alla grande nel calcio turco prima con l'Adana Demispor e poi con la Nazionale, con cui ha conquistato i Quarti di Finale di Euro2024. A lanciare l'idea di una statua per l'Aeroplanino è un altro ex viola come Emiliano Viviano che in realtà, ai tempi di Firenze, non aveva esattamente un gran feeling con l'allenatore. Il portiere, che ha avuto un'esperienza di 3 anni al Fatih Karagumruk in Turchia, ha detto a Cronache di Spogliatoio: