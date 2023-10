Viviano: “Bonaventura e Milenkovic sarebbero titolari nella Roma”

"Non sono d'accordo quando si dice che la rosa della Roma è forte, per me non lo è. Ha si il terzo ingagio del campionato, ma questo è dettato dal fatto che ha preso molti giocatori a paramtero 0. Sicuramente i giallorossi sono più forti della Fiorentina. Ma per esempio nei viola ci sono 3-4 giocatori che lì farebbero i titolari. Bonaventura prende il posto a Pellegrini, e poi tra Milenkovic e Ndicka chi gioca? Non c'è assolutamente paragone"