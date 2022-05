Vierchowod: “Strameritavamo lo scudetto nel 1982. Spareggio? Non c’era tempo”

Lo Zar ricorda: "Il gol di Cagliari era regolarissimo, l'arbitro lo annullò in maniera incredibile. Non esisteva fischiare la carica sul portiere"

Ai microfoni di Radio Bruno ha preso la parola Pietro Vierchowod, ex difensore e allenatore viola. Questo il suo ricordo della stagione 1981/1982: "Strameritavamo di vincere lo scudetto. Lo spareggio non sarebbe stato possibile perché la settimana seguente l'ultima giornata partimmo in ritiro con la Nazionale, non c'era tempo".