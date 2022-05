Contratto: “Scudetto ’82? Ci è venuto il braccino, mancava l’esperienza”

L'ex viola amaro: "La partita di Cagliari, episodio del gol annullato a parte, evidenziò una mancanza di esperienza da parte nostra"

Durante lo speciale "Lo scudetto rubato, 40 anni dopo" in onda su Radio Bruno, ha preso la parola anche il procuratore Renzo Contratto, terzino destro della viola di allora: "Dispiace per come è andata a finire, la cicatrice fa ancora male. La partita di Cagliari, episodio del gol annullato a parte, evidenziò una mancanza di esperienza da parte nostra nell'approccio alle gare".