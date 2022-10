VIDEO – Frey visita Andrea Papi, il giovane portiere amputato: “Un collega”

Una settimana fa l'ex portiere viola Sebastien Frey, presente a Firenze in occasione della Hall of Fame, si è recato in visita ad Andrea Papi. Il portiere 21enne dell'Antella, costretto all'amputazione della gamba destra in seguito a un incidente stradale avvenuto lo scorso agosto. Il Corriere della Sera riporta alcune dichiarazioni: "Ho visto un collega così giovane, tifoso della Fiorentina, che aveva subito un intervento così importante e ho voluto subito incontrarlo. So quant'è importante essere circondati da chi ti dà la forza per tenere alto il morale, il segreto è tutto lì".