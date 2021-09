Vi ricordate Lo Faso? L’ex viola riparte dalla D, nel club di… Criscitiello

Cresciuto e lanciato dal Palermo, l'attaccante ha esordito in Serie A nella stagione 2016-2017 prima di trasferirsi alla Fiorentina in prestito

Cresciuto e lanciato dal Palermo, Lo Faso ha esordito in Serie A nella stagione 2016-2017 prima di trasferirsi alla Fiorentina in prestito. Un infortuno al perone, però, scombina i piani e a fine stagione il centravanti fa ritorno al Palermo che nel frattempo è retrocesso in B. Da quel momento la crescita del giocatore s'interrompe: prima una parentesi fugace al Lecce poi, dopo soli sei mesi, la discesa in C con il Cesena che lo prende in prestito. Decisamente sfortunata anche l'ultima esperienza (sempre in C) con la Pistoiese.