Kouamé, una seconda da sogno: doppietta con il suo Anderlecht

L'attaccante protagonista in Belgio: doppietta nel 7-2 del suo Anderlecht sul Mechelen

E' iniziata decisamente bene la nuova avventura di Christian Kouamé in Belgio. L'attaccante, in prestito dalla Fiorentina all'Anderlecht, ha messo a segno una doppietta nella gara stravinta per 7-2 contro il Mechelen, nella sfida valida per la seconda giornata della Jupiler League.