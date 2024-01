Vi ricordate di Falcinelli? L’ex Fiorentina si rilancia in Serie B

Vi ricordate di Diego Falcinelli? L'ex attaccante della Fiorentina non ha lasciato il segno a Firenze e dopo tante esperienze ha deciso di rilanciarsi in Serie B.

