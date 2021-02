Veretout, l’agente rivela: “Era alla Fiorentina, Giuntoli lo voleva ma Ancelotti disse no”

Mario Giuffredi, procuratore del centrocampista della Roma ed ex viola Jordan Veretout, ha parlato del suo assistito a Radio Marte:

Napoli? Il direttore Cristiano Giuntoli vuole prenderlo da due anni. Gattuso? Ho un ottimo rapporto, per lui il giocatore ideale per il 4-2-3-1 era proprio Jordan. Era la priorità per Gattuso e Giuntoli, ma economicamente è successo quel che è successo con la pandemia. Pazienza: il Napoli più di questo non poteva fare. Giuntoli lo voleva anche quando era alla Fiorentina, ma Carlo Ancelotti non l’ha voluto.